Quarto successo consecutivo in trasferta per gli azzurri: doppietta di Masetti. Balzo salvezza della Sangio, poker al Seravezza

SERAVEZZA (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno (34’ st De Ferdinando), Mannucci, Coly, Ivani; Simonetti, Bedini (10’ st Camarlinghi): Brugognone (7’ st Sforzi), Putzolu, Mugelli; Benedetti. All. Amoroso.

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza; Farini, Antezza (30’ st Romanelli), Masetti; Di Rienzo, Baldesi, Disegni (21’ st Pertica), Massai (20’ pt Nannini), Gianassi; Cicarevic (14’ st Benucci), Rotondo (14’ st Bartolozzi). All. Rigucci.

Arbitro: Mancini di Pistoia

Reti: 1’ pt Masetti (SGV), 25’ pt Benedetti (SE), 28’ pt Disegni (SGV), 23’ st Pertica (SGV), 27’ Masetti (SGV)

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Putzolu, Farini, Rotondo, Baldesi. Espulso Simonetti (SE) per colpo proibito.

SERAVEZZA – La Sangiovannese passa di slancio a Seravezza per 4-1, conquista la quarta vittoria consecutiva in trasferta e mette una seria ipoteca alla salvezza in categoria. Una partita perfetta quella condotta dalla banda di Rigucci, che ha riscattato appieno la sconfitta di domenica contro il FollonicaGavorrano. Clima non proprio primaverile in Versilia, un fastidioso vento accompagnerà i 22 in campo per tutta la partita. Rigucci attua un po’ di turn over rispetto alla partita persa quattro giorni fa in casa contro il FollonicaGavorrano. Lascia inizialmente in panchina Bartolozzi, Romanelli e Benucci in luogo di Di Rienzo, Disegni e Cicarevic che gioca per la prima volta dal fischio di inizio da quando veste l’azzurro. Anche tra i locali un paio di cambi dalla formazione che sabato ha espugnato Trestina. Nemmeno il tempo di studiare gli schieramenti tattici che la Sangiovannese passa subito in vantaggio. Dopo appena 40 secondi perviene un pallone in area a Masetti che lo fa rimbalzare e, d’esterno mancino, la mette all’angolino alto dove Lagomarsini niente può.

Non succede poi niente per diversi minuti di gioco, i padroni di casa sembrano accusare lo svantaggio ma a metà frazione arriva il pareggio. Lancio in area, difesa ospite non troppo vigile su Benedetti che di testa riacciuffa la situazione. Giusto due minuti e la Sangiovannese si riporta in avanti con Disegni che, ben servito in area da Di Rienzo, mette di destro all’angolino basso. Un’altra emozione prima del duplice fischio la regala ancora Benedetti che coglie la traversa sul calcio piazzato dal limite. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi. Nella ripresa i locali partono decisamente meglio ma, tra il 23’ e il 27’, la Sangio chiude definitivamente la partita prima con Pertica, diagonale chirurgico sul secondo palo, e poi con Masetti bravo a correggere in porta un tiro cross di Benucci e a realizzare la sua doppietta personale. C’è poi il rosso al versiliese Simonetti per un colpo proibito a Pertica Una Pasqua dolcissima per la truppa azzurra.

Massimo Bagiardi