Quattro reti a Zola. Castelfranco non ha più limiti. Quindicesimo risultato utile di fila

ZOLA: Roccia, Minelli, Marchesi Matteo, Kourouma, Mannarino, Marchesi Marco (54’ Rimondi), Cugino (73’ Margiotta), Barbieri, Zattini (61’ Nanetti), Oulai (70’ Baravelli), Andrejic (93’ Fiore). A disp. Maiella, Di Giulio, Vasta, Oppi. All. Zecchi V.

CASTELFRANCO: Gibertini, Zironi, Marconi, Ceccarelli (83’ Barbolini), Laruccia, Palmiero, Mantovani (93’ Casarano), Nait (71’ Cantarello), Bertetti (79’ Caselli), Ferrara (87’ Barani), Timperio. A disp. Cavallini, Pepe, Di Marcello, Giordano. All. Cattani

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia

Reti: 37’ Bertetti, 43’ Barbieri, 46’pt Timperio, 4’st Bertetti, 8’st Zattini, 14’st Ferrara, 23’st Minelli Note: ammoniti Kourouma, Cantarello

Il ’rullo’ Castelfranco infila la 15esima gara utile di fila (10 vittorie e 5 pari) e resta in scia alla Cittadella passando a Zola (foto). Al 14’ Marchesi impegna Gibertini in una difficile parata in tuffo, poi il portiere si ripete al 25’ su Oulai. Al 30’ Zironi da ottima posizione calcia debole. Al 31’ Palmiero impegna Roccia da lontano. Al 37’ botta di Nait, Roccia devia e Bertetti non perdona. Al 41’ Ferrara sfiora il 2-0, ma passano 2’ e lo Zola pareggia con la botta da fuori di Barbieri. Nel recupero Oulai viene anticipato da Timperio che da lontano beffa Roccia con una traiettoria deviata per il 2-1. Nella ripresa ripartenza di Timperio per Bertetti che fredda Roccia per il 3-1. Poco dopo Timperio si vede negare da Roccia il poker, ma lo Zola poi accorcia ancora con Zattini che risolve una mischia in area. Al 12’ Bertetti sfiora la tripletta poi al 14’ Ferrara di testa spizza sul primo palo un corner per il 4-2. Gara chiusa? Nemmeno per sogno.

Al 23’ su un cross innocuo Gibertini si lascia sfuggire la sfera e Minelli fa 3-4. Al 33’ Bertetti sfiora la magia di tacco e al 34’ Minello col tiro a giro costringe al volo Gibertini, sul corner Kourouma mette fuori da buona posizione. Poi al 42’ Barbieri spara alto e la Virtus può esultare.