Quattro sberle all’Azzurra. Il Montefano spera ancora

MONTEFANO (4-2-3-1): David; Calamita, Pjetri, Postacchini, Giovanni De Luca (30’ st Emanuele De Luca); Alla (32’ st Toro), Sindic; Latini (41’ st Cingolani), Palmucci (30’ st Guzzini), Bonacci; Papa (30’ st Stampella). A disp.: Bentivogli, Orlietti, Camilloni, Di Matteo. All. Mariani.

AZZURRA COLLI (4-1-3-2): Castelletti, Spadoni (18’ st Acciarri), Aliffi, Filipponi, Vallorani (18’ st Romanazzo); Gabrielli (18’ st Canestrelli); Fazzini, Rossi, Petrucci; Filiaggi 26’ st Sosi), Del Marro (33’ st Montanari). A disp.: Scartozzi, Clementi, Albanesi, Cancrini. All. Morelli.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 22’ e 14’ st Alla, 44’ st Bonacci, 46’ st Stampella.

È un Montefano più vivo che mai e che si rialza subito dopo la sconfitta a Civitanova, ne fa le spese l’Azzurra Colli che alla fine non merita un simile passivo. I viola, attesi dalla trasferta a Urbania, possono ancora sperare nella vittoria del campionato, se la capolista Civitanovese dovesse inciampare contro la Jesina. Il lampo di Alla (22’) spezza l’equilibrio della fase iniziale, il centrocampista si mette in proprio: avanza palla al piede e dalla distanza lascia partire un tiro che s’infila all’incrocio dei pali. Il gol sblocca un po’ la formazione viola che si rende pericolosa con Giovanni De Luca (25’) sul cui tirocross non trova nessun compagno pronto a raccogliere l’invito. Palmucci (34’) vuole emulare il compagno Alla, il giocatore dai 25 metri tenta la via del gol, la palla è deviata e finisce sul fondo dopo avere sfiorato il palo. Si riparte. Il Montefano è pericoloso quando Bonacci (5’) mette al centro per Latini che di testa manda la palla sulla traversa. È pericolosa l’Azzurra quando Petrucci pennella un traversone da angolo (10’) e Gabrielli manca l’appuntamento con la palla da pochi passi. Un retropassaggio di Pjetri (12’) per poco finisce nella sua rete. Ci pensa ancora Alla (14’) a tranquillizzare i tifosi, la conclusione dalla distanza del giocatore finisce in rete con la complicità di un Castelletti poco attento. Romanazzo (29’) chiama a un bell’intervento David che respinge e la difesa allontana la minaccia. L’Azzurra pareggia il conto dei legni con Romanazzo (39’). Sindic potrebbe triplicare (42’) ma calcia alto, invece non perdona Bonacci (44’) che appoggia in rete servitogli da Cingolani (44’). Palla persa a centrocampo e Guzzini lancia Stampella (46’) il cui diagonale finisce alle spalle del portiere ospite.