Qui Asta Taverne. Mazza fermato due giornate. Anche Grassini out

Lorenzo Mazza salterà sia la partita con il Firenze Ovest, in programma sabato alle 14,30, e la successiva, con la Sinalunghese: il Comitato regionale Toscana ha reso note le decisioni del giudice sportivo relative alle ultime gare e il centrocampista arancioblu, espulso durante il match con la Lastrigiana, dovrà fermarsi per due turni. Una giornata invece per Grassini che, già diffidato, si è preso l’ammonizione che ha fatto scattare la squalifica. Anche la squadra di Gardellin, però, ha perso un pezzo dello scacchiere: non sarà della partita, sabato, Marseglia che si è preso un turno, dopo l’espulsione nella gara con il Terranuova Traiana. Mister Bartoli, che dovrà fare a meno anche dell’infortunato Gabriele Mazza (frattura al piede), può tirare però un sospiro di sollievo per il rientro di Caccatelli, che ha pagato il suo debito con la giustizia sportiva, e Bianchi, out nelle ultime settimane per una piccola lesione al flessore. Fondamentale, in ottica salvezza, lo scontro diretto con il Firenze Ovest, anche per il meccanismo della forbice (non si disputano i play out se il distacco tra 12ma e 15ma classificate e tra la 13ma e la 14ma classificate è uguale o superiore a 10 punti).