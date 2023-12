Qui Asta Taverne. Tripla cessione. Via Morasca. Minucci e Rosati

Ultime ore dall’anno contraddistinte dagli addii in casa Asta Taverne. Il club arancioblù, reduce da un buon periodo con quattro risultati utili di fila (due vittorie e due pareggi senza incassare gol) ha salutato ufficialmente tre calciatori. Si tratta di Alessio Morasca, Gabriele Minucci e Alessandro Rosati. La società ha infatti diramato una nota in cui "ci tiene a ringraziarli per il loro contributo in questa prima parte di campionato e gli augura il meglio per il continuo della stagione". Alessandro Rosati è passato al Pienza, nel campionato di Promozione, dove è approdato con la formula del prestito fino a giugno. "Il contratto di Morasca e Minucci, invece, è stato risolto e la società si augura che al più presto possano trovare collocazione idonea alle loro esigenze" conclude la nota della società. Morasca, regista siciliano con un lungo trascorso in serie D, era arrivato la scorsa estate dal Paternò.