Qui Catania. Passaggio del testimone tra ex bianconeri

Porte scorrevoli: per un ex bianconero costretto a lasciare il proprio impiego, un altro potrebbe trovare una nuova sistemazione. E’ costata cara al tecnico del Catania Luca Tabbiani la sconfitta con il Potenza. Il club etneo lo ha esonerato, insieme allo staff di cui fa parte l’ex Robur Michele Coppola. E’ stato sollevato dall’incarico anche il direttore sportivo Antonello Laneri. Le ultime indiscrezioni parlano quindi dell’arrivo in Sicilia dell’ex Siena Daniele Faggiano, lo scorso anno alla Sampdoria. Faggiano non manca di corteggiatori, è seguito infatti da diverse società di Serie B e di Serie C, vedi il Vicenza. Per adesso il Catania ha affidato l’incarico, con una soluzione interna, a Francesco Lodi, ma il nome di Faggiano rimane caldissimo e già nelle prossime ore potrebbero registrarsi delle novità.