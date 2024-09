Qui Civitanova. Alfonsi: "Senza paura a casa di una big»

"Le assenze? Le gestiremo, qui i problemi sono rappresentati da Banegas e dagli altri". Parole di Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, a poche ore dalla sfida di oggi quando la sua squadra sarà impegnata allo stadio Gran Sasso d’Italia, casa della temuta e attrezzata L’Aquila, il calcio d’inizio sarà dato alle 15 per la prima giornata di campionato di serie D. Tra le file adriatiche, oltre agli squalificati Domizi, Buonavoglia e Spagna, non ci sarà l’attaccante Ettore Padovani, che non è riuscito a recuperare dai guai fisici. Il giocatore classe 1989 dovrebbe essere pronto per domenica prossima, quando al Polisportivo arriverà l’Atletico Ascoli. "Siamo stati bravi – spiega Alfonsi in riferimento alle defezioni – a costruire una rosa di tutti titolari, adesso ci sono queste assenze ma durante l’anno ce ne saranno altre. Riusciremo a sopperire a tutte le mancanze. Possibile il cambio di modulo? Vedremo, qualcosa dobbiamo pur inventarci".

Infatti, lo schema proposto nel precampionato dovrebbe mutare, stavolta proponendo un’unica punta che con ogni probabilità sarà l’argentino Ramiro Brunet. Quanto agli avversari, "ho affrontato Pagliari due anni fa – ricorda il tecnico –, quando io ero alla Sambenedettese e lui a Recanati. Adesso ha in rosa tutti giocatori forti e conosciuti, a cui dovremo stare molto attenti. L’Aquila, infatti, è una formazione attrezzata in ogni reparto, in particolare a centrocampo dove ci sono elementi come Misuraca e Dal Pinto. Ci daranno il benvenuto in questa categoria. Starà a noi fare una grande partita di squadra".

Alla gara, che sarà arbitrata da Andrea Giordani di Aprilia coadiuvato da Valerio Brizzi della medesima sezione e Matteo Manni da Frosinone, i rivieraschi arrivano dopo le vittorie in Coppa Italia su Chieti e Fermana. "Ho ottime aspettative – dichiara l’allenatore -, non possiamo nasconderci: stiamo bene e siamo euforici per questo precampionato. Chiaramente non dovremo permetterci particolari errori e le poche occasioni che avremo dovremo riuscire a sfruttarle". Da Civitanova partiranno tre pullman carichi di tifosi, due della tifoseria organizzata e un altro a cura del ‘Club Rossoblù Umberto Traini’, mentre altri supporters raggiungeranno il capoluogo abruzzese con mezzi propri.

La probabile formazione della Civitanovese: Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Ruggeri, Visciano, Macarof; Pierfederici, Ercoli; Brunet.

Francesco Rossetti