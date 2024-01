Qui Civitanova. Spagna: "La squadra è carica per il derby»

"Mi aspetto un grande pubblico: battere la Maceratese sarà difficilissimo ma noi daremo il massimo". Bomber Stefano Spagna, al rientro dalla squalifica, sprona l’ambiente rossoblù in vista del derby di domani contro i biancorossi di Dino Pagliari, in programma alle 15 al Polisportivo. "Abbiamo già dimenticato la partita precedente e stiamo pensando solo a far bene domani", dice il centravanti che, tra infortuni e squalifiche, ha disputato poche partite in stagione e adesso quasi non vede l’ora di scendere in campo.

Spagna, è pronto per segnare domenica?

"Innanzitutto, sono pronto per giocare e questa è la cosa più importante. Altrettanto importante sarà fare la prestazione, sperando di portare a casa quanti più punti possibili".

I tifosi chiedono a gran voce la vittoria: con questo risultato consolidereste il primato in classifica e dareste un bel segnale al campionato. E poi nel derby il successo vale doppio.

"Certo, è una a gara a sé, è come un campionato a parte. Spero in una cornice di pubblico di categoria superiore, anche se so già che sarà così perché la città sta rispondendo benissimo. In ogni caso, noi giochiamo sempre per vincere; a volte va bene, in altre male, ma scendiamo in campo per dare sempre il massimo".

La Maceratese, però, vorrà vendicare la sconfitta patita all’andata.

"Sicuramente. Anche se la loro classifica non rispecchia di certo le previsioni iniziali, loro restano una squadra fortissima e batterli sarà davvero dura".

Da dove arrivano le maggiori insidie?

"Hanno elementi di pregio in ogni reparto, a livello offensivo possono vantare tanta qualità"

In questi giorni che impressioni ha avuto dai suoi compagni?

"Siamo carichi e ci stiamo allenando bene. Giocando in casa, dovremo dare quel qualcosa in più che ci permetterà di fare ancora meglio".

Francesco Rossetti