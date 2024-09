Qui Civitanovese. Esposito firmerà la prossima settimana

Un ventaglio di novità in casa Civitanovese. Iniziamo dalla prima, forse la più attesa per i tifosi: la "ciliegina sulla torta" accennata dalla dirigenza altro non sarebbe che Vittorio Esposito, esterno offensivo o trequartista classe 1988, che ha rescisso il contratto con il Bisceglie. Il giocatore non è ancora sbarcato in città perché influenzato, ma la firma sul contratto potrebbe avvenire agli inizi della prossima settimana. Si tratterebbe di un bel colpo per il club del patron Profili. Esposito, il cui nome avevamo dato ieri tra i papabili nuovi innesti, vanta una carriera tra serie D e Lega Pro, l’ultima con la maglia del Termoli dove ha giocato 23 partite realizzando 4 reti. Quanto alla punta Alexis Ezequiel Arias, si attende il transfer dal Sudamerica. Non sarà, invece, tesserato il terzino Antonio Imputato, 2004 proveniente dal Mestre, che mercoledì si era allenato assieme al gruppo del tecnico Sante Alfonsi. Strade definitivamente separate. Perciò, la dirigenza cercherà un’altra figura, ma senza fretta poiché ieri è tornato ad allenarsi con i compagni il terzino Valentin Franco, il cui infortunio rimediato contro l’Atletico Ascoli aveva fatto preoccupare tutto l’ambiente del Polisportivo. Sulla fascia destra ecco dunque profilarsi un ballottaggio tra lo stesso Franco e il coetaneo Bartolomeo Riggioni in vista di domenica, quando i rossoblù saranno ospiti del Roma City. Ma c’è dell’altro. Sempre ieri, in partitella si è rivisto l’attaccante Ramiro Brunet che contro i piceni era rimasto in tribuna a causa di un problema muscolare: l’argentino è apparso in buona condizione e questo lascia ben sperare per il match di dopodomani, al comunale di Riano (inizio alle 15). Il banco di prova è ostico e anche i rivali capitolini inseguono la prima vittoria nel torneo. Lo ha detto a chiare lettere Thomas Pellegrini, trequartista del Roma City: "contro la Civitanovese – le parole del giocatore – dovremo cambiare approccio ed essere più attenti e aggressivi, cercando di indirizzare la partita subito nel verso giusto".

Francesco Rossetti