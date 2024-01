Qui Macerata. I biancorossi provano a scalare la classifica

È una Maceratese rinnovata quella uscita dal mercato, ma è poco probabile che l’allenatore Dino Pagliari getti nella mischia i nuovi arrivati. Oltretutto l’attaccante Christian Damiano ha sostenuto solo l’allenamento di rifinitura, mentre hanno qualche giorno di lavoro in più sulle spalle il difensore Matteo Vittorini e il centrocampista Kalagna Gomis. Però l’avversario di oggi non permette prove di nessun genere, occorre andare sulle certezze e su quei giocatori che conoscono bene ciò che Pagliari chiede alla squadra. Il Chiesanuova è una formazione esperta, abile nella fase difensiva e con un tecnico che conosce alla perfezione la categoria.

All’andata i biancorossi hanno vinto 2-0, poi il campionato ha preso tutta un’altra piega e adesso il Chiesanuova è in testa assieme alla Civitanovese e guarda gli altri dall’alto. I biancorossi devono quindi rimboccarsi le maniche e dimostrare sul campo che erano ben riposte le speranze estive. Ed ecco quindi che la squadra non può più permettersi errori o altri passi falsi. La vetta è distante 5 punti, però in mezzo ci sono tante formazioni ed ecco che la rincorsa è possibile solamente infilando una serie di vittorie. La sensazione è che Pagliari punti su Perri in attacco che sarà affiancato dal giovane Ruani, sugli esterni Di Ruocco e D’Ercole si contendono una maglia mentre l’altra potrebbe essere indossata da Mancini. Al centro Pagliari e Tortelli. In difesa non dovrebbero essere grosse novità con Sensi e Strano a presidiare la zona centrale, Iulitti e probabilmente Martedì a presidiare la corsia. Ma al di là degli interpreti ci vorrà una Maceratese determinata e decisa perché da adesso in poi non ci saranno altri appelli per non vedersi sfuggire un altro traguardo.