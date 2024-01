Qui Macerata. Pagliari: "Servono rabbia e coraggio»

"Il derby si prepara come una gara particolare cercando di trovare quel grammo di sfacciataggine e rabbia che possano permetterci di fare quel gradino che finora non siamo riusciti a compiere". Dino Pagliari, allenatore della Maceratese, parla della sfida di domani a Civitanova a cui i tifosi chiedono quelle risposte finora non arrivate del tutto. Il derby non è una partita come le altre e i biancorossi devono riscattarsi anche di quello dell’andata, ma fare bene è soprattutto indispensabile per risollevare la stagione. Sulle spalle dei giocatori grava il peso di un match importante e quello di un cammino al di sotto delle aspettative. "Occorre fare meglio di quanto fatto, allenarsi al top per una partita a cui tengono tutti e che dà quel grado di responsabilità in più. Bisognerà stare attenti dal primo all’ultimo minuto".

La Maceratese non è una squadra che cambia atteggiamento tra quando gioca in casa o in trasferta: del resto lo dicono i numeri avendo i biancorossi guadagnato 12 punti in casa e altrettanti fuori, segnato 7 gol all’Helvia Recina e lo stesso fuori subendone 6 sul proprio campo e altrettanti in trasferta. "Noi affrontiamo le gare come sempre, non siamo andati in trasferta – dice Pagliari – con super accortezze ma per giocarcela come ogni volta". Però la squadra segna poco pur avendo attaccanti, sulla carta, dai grossi numeri. "Dobbiamo solo cercare soluzioni diverse dalle attuali, mettendoci però carattere, rabbia e sfacciataggine". Dal mercato sono arrivati tre giocatori. "Si stanno inserendo bene e ci daranno una mano". Domani non sarà disponibile Ruani mentre Perri ha recuperato e potrà essere schierato al centro dell’attacco biancorosso. Fino a ieri sono stati venduti 350 biglietti a Macerata.