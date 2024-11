Qui Mantova. La carica di Possanzini: "Guai a perdere fiducia»

Sul terreno del “Martelli“ che si preannuncia pieno come nelle grandi occasioni, il Mantova va alla ricerca di tre punti pesanti contro la Cremonese. Non può permettersi di restare a mani vuote mister Possanzini (ex di turno) poichè la formazione virgiliana nell’ultimo periodo è stata apprezzata per il gioco espresso, ma è scivolata pericolosamente all’indietro sulla soglia della zona play out. Basta dare un’occhiata ai numeri per capire l’entità della frenata della matricola biancorossa, che non vince dallo scorso 22 settembre (col Cittadella) e nelle ultime sei partite ha raggranellato il magro bottino di tre pareggi ed altrettante sconfitte. Nel Mantova sono tornati a disposizione praticamente tutti i componenti del gruppo e l’allenatore ha ampia possibilità di scelta. Possanzini, pur mantenendo la calma ha voluto lanciare un messaggio preciso ai propri giocatori, invitandoli a credere di più nelle loro qualità: "Ci stimano di più gli altri di noi stessi".

Un passo in avanti che i virgiliani possono compiere proprio nell’occasione più difficile, questo derby contro una Cremonese: "Ci siamo preparati con cura. Ci siamo confrontati, i ragazzi sono consapevoli che nelle ultime partite potevano raccogliere di più e hanno voglia di farlo. L’occasione capita con la Cremonese. Giochiamo in casa, in un ambiente caldo. Possiamo fare una grande partita - dice fiducioso Possanzini -. Sono tranquillo perchè vedo come lavora il gruppo nonostante gli ultimi risultati. Le mie preoccupazioni semmai sono relative alla piazza. Non voglio che la gente perda la fiducia. Purtroppo in questa fase non veniamo premiati dai risultati, però le partite ce le giochiamo fino all’ultimo. E spero che di questo il pubblico tenga conto. L’astinenza da gol? Dobbiamo fare un passo avanti, cercare di occupare meglio gli spazi, mettere i giocatori nelle migliori condizioni per segnare. E poi crederci di più". .

Probabile formazione (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Bani; Burrai, Muroni; Galuppini, Aramu, Fiori; Mancuso. All: Possanzini.