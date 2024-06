Qui Mazzola. Il classe 2004 Majuri lancia la sua sfida: "Faremo di tutto per centrare l’obiettivo»

Dopo la conferma di Niccolò Bonechi, è arrivata quella di Francesco Majuri (nella foto): il centrocampista giocherà con la maglia del Valentino Mazzola anche la prossima stagione. "Sono contento di rimanere – ha dichiarato –, visto anche il bel rapporto che mi lega ai membri della società. Cercheremo di fare tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo che per due anni abbiamo soltanto sfiorato". A volere Majuri al Mazzola il direttore sportivo Roberto Pierangioli e il tecnico Stefano Argilli che hanno preso altre strade. "Al momento della scelta se rimanere o meno – ha spiegato il 2004 –, devo ammettere che qualche dubbio c’è stato. Lo scossone iniziale mi aveva un po’ frenato considerando ce le due persone che mi avevano convinto a venire sono andate via. Posso però confermare che sono arrivati un diesse e un mister (Marco Manganiello e Marco Ghizzani ndr) che mi hanno trasmesso grande fiducia, fin dalla prima chiacchierata. Sono stati determinanti nella mia decisione". Per Majuri, quella che sta per iniziare, sarà la terza stagione in biancoceleste. "Mi è sempre piaciuta l’idea di dare continuità a un percorso intrapreso – ha chiuso il centrocampista –. Quando ci sono le condizioni e la volontà da entrambe le parti è giusto continuare insieme, anche per il bel rapporto che ho con chi fa parte del mondo Mazzola".