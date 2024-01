Qui Mazzola. Il tecnico Argilli:: "Conservare il quinto posto»

Con il successo, per 3-1, sul Pontassieve, il Mazzola è entrato nella griglia play off. "Sono felice perché abbiamo chiuso queto ciclo infernale di gennaio benissimo – ha commentato il tecnico biancoceleste Stefano Argilli –. Tutto il mese, comunque, è stato positivo. La partita è stata intensa, un po’ insolita per noi, che cerchiamo un gioco pulito, di possesso e propositivo: abbiamo fatto fatica a proporlo. Sarà dipeso dalla condizione fisica, non al top per via degli impegni ravvicinati. Ho fatto qualche cambio e i ragazzi che non giocavano da un po’ si sono comportati bene, anche se non avevano il ritmo partita. La classifica dice adesso quinto posto: dovremo essere bravi a tenere la posizione, anche se non sarà facile. Il campionato è combattuto, ci sono sempre sorprese, qdovremo stare all’erta".

"Abbiamo segnato subito – ha aggiunto il mister –, poi abbiamo sofferto un po’ e alla fine siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi e a chiudere la partita. Dobbiamo essere semmai più bravi a gestire i momenti di svantaggio, nella difficoltà a soffrire tutti insieme, a tenere meglio la posizione, a compiere le scelte giuste. Anche contro il Pontassieve abbiamo commesso qualche errore, per fortuna non ci è costato troppo caro".