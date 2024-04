Qui Mazzola. In casa biancoceleste attesa quasi finita. Domenica a Cerchiaia c’è la Nuova Foiano

La lunga attesa, per il Valentino Mazzola, è finalmente terminata. Dopo lo stop del campionato e il turno di riposo osservato alla ripresa delle ostilità, i biancocelesti domenica torneranno in campo, per la sfida casalinga con la Nuova Foiano. La lunga interruzione ha, se non altro, permesso agli acciaccati e agli infortunati di svuotare l’infermeria: l’unico assente, per la sfida del Ceccarelli, sarà infatti Corsi, che ha terminato anticipatamente la stagione.

L’obiettivo di Argilli e dei suoi ragazzi, a tre giornate dal gong, è quello di arrivare il più in alto possibile. Con la speranza che la gara con il Siena possa disputarsi allo stadio e non al Berni di Badesse (l’ok o meno è atteso per gli inizi della prossima settimana, intanto è iniziato il taglio dell’erba). L’ultima gara della stagione, per il Mazzola, sarà di nuovo tra le mura amiche contro la Fortis Juventus.