Qui Mazzola. Scontro diretto in trasferta a Scandicci

Si è chiuso con un bel successo, gennaio, per il Mazzola. I ragazzi di Argilli hanno battuto il Pontassieve e conquistato i tre punti (34 totali) che li hanno proiettati in zona play off. Un obiettivo inseguito che vogliono tenersi stretto: il mese di febbraio per i biancocelesti inizierà sul campo dello Scandicci, quarta forza del girone, sopra di appena due gradini: uno scontro diretto di assoluto valore, con la Sinalunghese e la Nuova Foiano, entrambe a -2, che se la vedranno rispettivamente con la Lastrigiana (in casa) e il Pontassieve (in trasferta). Guardando ai numeri, quello del Mazzola è il secondo miglior attacco del girone (meglio ha fatto solo il Siena, a 4): 35 le reti messe a segno, con Michel Cruciani capocannoniere biancoceleste a quota 8 centri (4 rigori): la doppia cifra è vicina; 29 invece i gol subiti. Dopo la trasferta a Scandicci di domenica, Fabbrini e compagni torneranno al Ceccarelli per affrontare la Rondinella Marzocco. La settimana successiva andranno a far visita alla Colligiana. Il mese di febbraio, per il Mazzola, si chiuderà poi tra le mura amiche, contro il Signa, attualmente seconda forza del girone.