Qui Mazzola. Un po’ di amarezza in casa biancoceleste. Mister Argilli pensa già alla Lastrigiana Il Mazzola, nono in classifica con 21 punti, ha ripreso gli allenamenti dopo la pausa natalizia per tornare a muovere la classifica e vendicare la sconfitta rimediata all'andata. Il miglior attacco del raggruppamento ha segnato 22 reti, con Cruciani capocannoniere a quota 6.