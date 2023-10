Qui Montefano. Mister Mariani:: "Persi 2 punti con la Jesina»

"Buttati via 2 punti". Nico Mariani, allenatore del Montefano, tira le somme al termine della gara contro la Jesina e non nasconde la delusione per non avere fatto il pieno. "I miei giocatori – aggiunge – meritavamo di vincere essendo stati protagonisti di un’ottima gara in cui gli avversari, a parte una volta, non hanno mai tirato in porta". Nel finale è stato annullato un gol ai viola e ci sono state altre situazioni dubbie in area ospite. "Gli episodi non ci hanno aiutato, ma ora non staremmo a commentare certi episodi se avessimo raddoppiato perché un gol si può anche prendere". Il tecnico ricorda le occasioni in cui la squadra ha costruito le premesse per il gol. "Dopo 10 minuti Palmucci ha sfiorato la rete, poi ci sono state le occasioni con Bonacci e Latini, infine quegli episodi in area che voglio rivedere. Abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato così come era successo mercoledì in Coppa Italia contro l’Osimana". Il pareggio della Jesina ha sottolineato la bravura di Trudo. "Abbiamo preso gol su un episodio, sono circostanze che abbiamo provato in allenamento ma l’attaccante leoncello è stato molto bravo". Adesso si deve voltare pagina. "È naturale. Ora c’è da resettare tutto perché ci attende il derby con il Chiesanuova, una partita molto importante dove dobbiamo tornare a vincere perché ce lo meritiamo, per la società e per i tifosi".