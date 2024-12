Qui Prato. Prestazione che convince. Strada giusta

Un Prato così convincente non si era ancora mai visto in questa stagione (fatta eccezione forse per la trasferta sul campo del San Marino). Questa l’impressione destata dalla formazione laniera dopo il netto successo sul Corticella. Un 3-0 che avrebbe potuto avere dimensioni ancora maggiori se i vari Magazzù, Barbuti e Cozzari avessero trasformato in gol tutte le occasioni capitate loro. La mira deve essere migliorata certo, ma quando costruisci così tanto, significa che la strada intrapresa è quella giusta. E nelle ultime tre partite, la sensazione è proprio questa. Sette punti conquistati, quattro reti segnate e nessuna subita (adesso la difesa del Prato è la sesta meno battuta del girone D di serie D). Un ruolino di marcia che ha consentito ai biancazzurri di salire addirittura al nono posto in coabitazione con la Cittadella Vis Modena a quota 18 punti.

"Ma non abbiamo fatto ancora niente", il monito lanciato a fine gara da mister Marco Mariotti. Da oggi la testa deve andare alla trasferta, valida per la 16esima giornata, in quel di Castel Maggiore contro un’altra bolognese, il Progresso, che rispetto ai lanieri ha appena un punto in meno in classifica. Si tratterà quindi di un altro scontro diretto per il Prato, chiamato a non sbagliare. Peraltro, i ragazzi di Mariotti hanno una ghiotta opportunità. Vincendo infatti Remedi e compagni potrebbero guadagnare una posizione in graduatoria: detto della Cittadella Vis Modena anch’essa a 18 punti, nel mirino ci sono pure Sasso Marconi (19) e Tuttocuoio (21), mentre la Pistoiese, attualmente sesta, è più lontana, avendo sette lunghezze di margine sui biancazzurri. La parola d’ordine è comunque pensare partita dopo partita, a cominciare appunto da quella contro un Progresso reduce da tre affermazioni nelle ultime cinque uscite.

Francesco Bocchini