Qui ravenna. Due assenze pesanti. Recupera Venturini

Sono due le assenze sicure in casa Ravenna: all’appello mancheranno il difensore Amoabeng infortunato e il centrocampista Lordkipanidze squalificato. La notizia dell’ultim’ora è però il rientro a tempi record di Andrea Venturini (ex di turno come il centrocampista georgiano), che potrebbe anche partire da titolare. Nel 3-5-2 disegnato da Marchionni troveranno spazio Fresia come portiere e Onofri, Esposito e uno tra Venturini e Agnelli come centrali. Sulle corsie esterne di centrocampo agiranno l’under Milan a destra e capitan Rrapaj sul versante opposto, mentre in mediana sono in quattro a contendersi tre maglie. I candidati a giocare dal 1’ sono Mandorlini, Ilari e Biagi, attenzione però a Rossetti. In attacco Manuzzi, a segno sette giorni fa, e Lo Bosco sono favoriti sull’altra punta Di Renzo.