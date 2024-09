Qui Recanati. Torna in giallorosso il centrocampista Alfieri

CIVITANOVA

L’ultimo step prima del campionato. La Civitanovese, oggi in campo alle 15, affronta tra le mura amiche il Chieti in occasione del turno preliminare di Coppa Italia, che in caso di vittoria permetterebbe l’accesso ai trentaduesimi di finale in calendario il 6 novembre. Recuperati i giovanissimi Chimezie e Capodaglio, in casa rossoblù restano indisponibili Giandomenico e Padovani, al netto di Macarof e del secondo portiere Doello ancora in attesa del transfer. La formazione di Alfonsi, che accede alla gara dopo il precedente successo sulla Fermana (3-1, ndr), affronta una formazione costruita per recitare un ruolo da protagonista nel girone e che in settimana ha ufficializzato gli ingaggi dell’attaccante Orioli, sceso dalla Lega Pro, e del centrocampista Casciano, dalla Juniores del Lecce.

"Un avversario senza dubbio qualificato – definisce la compagine teatina il dg rivierasco Claudio Cicchi – e con nomi di spessore. Ne cito solo due: Fall e Forgione. Noi, però, vogliamo regalare un’altra gioia ai tifosi, che mi auguro vengano in tanti a sostenerci, oltre che proseguire nell’avventura della Coppa Italia". Dunque, un match utile anche e soprattutto per prepararsi "alla prima di campionato – aggiunge l’esperto dirigente della società rossoblù -, in programma a L’Aquila domenica prossima. I ragazzi stanno bene, abbiamo archiviato la brutta amichevole di mercoledì, che è stata una scampagnata". Nell’occasione citata gli adriatici sono usciti sconfitti dall’allenamento congiunto con il Camerino (2-1, ndr). "Non si può dire – riflette a ritroso Cicchi - che giocavano le seconde linee perché qui tutti sono titolari, non cerchiamo alibi. Abbiamo rimproverato i ragazzi, ma in fin dei conti non è successo nulla di grave".

Sulla partita odierna, ecco invece le parole dell’allenatore Sante Alfonsi. "Con tutto il rispetto per la Fermana, ma avevano dei problemi. Per noi, oggi sarà la prima vera partita ufficiale. Voglio una bella reazione. Gli avversari verranno motivati, anche a Chieti c’è molto entusiasmo". Cautela da parte del tecnico neroverde Giovanni Ignoffo: "La squadra – spiega in riferimento al proprio undici – non è ancora in condizione ottimale. Purtroppo siamo ancora in ritardo perché gli ultimi innesti sono arrivati in quest’ultima settimana. La Civitanovese ha già fatto il primo incontro ufficiale e abbiamo saputo gli atteggiamenti tattici che metteranno in atto anche contro di noi. Siamo pronti a metterli in difficoltà".

Francesco Rossetti