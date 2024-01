Qui Romagnano Formazione ancora in emergenza. In porta ’rispolvera’ la vecchia gloria Nicodemi

Per far fronte all’emergenza portieri il Romagnano ha ’rispolverato’ una vecchia gloria come Marco Nicodemi che in passato aveva difeso la porta amaranto nel vittorioso campionato di Promozione avendo come compagno di squadra proprio l’attuale allenatore Michele Dati (che a Serricciolo non sarà in panchina in quanto ancora squalificato). Nicodemi, che era fermo da un paio d’anni, è stato tesserato in extremis visto che, oltre allo squalificato Mariani, il Romagnano ha perso per infortunio anche l’altro estremo difensore Biagi. Giovedì si è fermato in allenamento Maestrelli, che va ad aggiungersi agli altri infortunati Cargioli, Ceccarelli, Lezza e Panaino. Sono indisponibili pure Boemio e Fantoni ma rientrano Viaggi e Bongiorni. "E’ un derby e come tale è sempre una gara sentita – lo inquadra il direttore generale Andrea Pucci –. Quest’anno diventa ancora più importante perché in classifica abbiamo gli stessi punti. Il Serricciolo fa sempre squadre competitive e a dicembre si è mosso bene sul mercato rafforzandosi. Sono convinto che ne uscirà una gara interessante".

Gianluca Bondielli