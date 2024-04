Qui Sinalunghese. Domenica derby a Colle Val d’Elsa da non sbagliare

Domenica a Colle Val d’Elsa va in scena il derby provinciale tra i padroni di casa di Chini e la Sinalunghese. Per i rossoblu sarà una gara importante per staccarsi dalla zona pericolante. "Non siamo soddisfatti della seconda parte di stagione – ha detto il terzino Tommaso Celestini a gazzettadisiena.it – specie se pensiamo a come eravamo alla fine del girone di andata. Il pareggio di domenica è stato comunque positivo. E’ stata una gara condizionata dal primo campo della stagione, con i ritmi che sono calati tanto nella ripresa. C’è un po’ rammarico perché abbiamo perso la nostra solidità difensiva che ci aveva contraddistinto nel girone di andata. La Rondinella ha fatto una bella azione nel gol del pareggio, ma ripeto nonostante il rammarico prendiamoci il punto e pensiamo alla prossima". A 270’ dalla fine c’è voglia di provare a chiudere nel migliore dei modi. "Vogliamo chiudere bene la stagione. Dopo il pareggio col Siena abbiamo avuto un calo di risultati, è evidente. A Colle vogliamo fare punti e riscattare il netto ko dell’andata. Abbiamo fatto dei buoni risultati anche contro formazioni di alta classifica, poi oltre ai nostri demeriti abbiamo perso giocatori importanti nel momento decisivo del campionato".