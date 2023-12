Qui Sinalunghese. Natale senza gioia per i rossoblù di mister Pezzatini

E’ stato un Natale amaro per la Sinalunghese che nell’ultimo turno del 2023 ha perso in casa del Terranuova Traiana dopo una gara equilibrata e condizionata anche da qualche episodio dubbio. I rossoblù di Pezzatini non sono riusciti a ripetere la buona prova di sette giorni prima contro la Baldaccio Bruni ma anche a Terranuova Bracciolini hanno offerto una discreta prestazione, sfiorando un pareggio, che sarebbe stato meritato per quanto visto in campo nell’arco dei 90 minuti. La classifica adesso dice che il quinto posto, l’ultimo per la griglia dei playoff, è distante quattro punti ed è attualmente occupato proprio dai biancorossi della provincia di Arezzo. Nulla è perduto dunque anche perché manca tutto il girone di ritorno e la formazione di Pezzatini ha già dimostrato di avere le qualità per fare un filotto di risultati positivi consecutivi. Alla ripresa delle ostilità Marini e compagni saranno di scena in casa contro l’Audax Rufina.