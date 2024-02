Qui Sinalunghese. Pezzatini prepara la sfida casalinga contro gli aretini

Nella giornata di ieri la Sinalunghese ha osservato il turno di riposo. La squadra di Pezzatini tornerà in campo domenica per il difficile incontro casalingo con il Terranuova Traiana. La speranza è di riuscire a recuperare il capocannoniere Bucaletti, infortunatosi nella partita contro il Siena, l’obiettivo muovere la classifica con i play off nel mirino.

Intanto la società rossoblù ha annunciato con orgoglio che "la sua scuola calcio è riuscita a raggiungere il III livello. Il risultato è stato ottenuto grazie ad una serie di parametri e al progetto qualificante del calcio nelle scuole che da novembre scorso viene svolto presso l’istituto comprensivo John Lennon. Inoltre la scuola calcio della Sinalunghese sta adottando il protocollo sulla tutela dei minori per rendere tutto l’ambiente il più possibile sano, sicuro ed inclusivo. La società ringrazia il grande lavoro fatto dalla segreteria e dagli istruttori per il raggiungimento di questo importante risultato".