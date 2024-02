Qui Sinalunghese. Rossobù in anticipo con il Terranuova. Obiettivo play-off

Dopo il turno di riposo di domenica scorsa la Sinalunghese è pronta a tornare in campo per la sfida interna contro il Terranuova Traiana anticipata a sabato alle 14,30 allo stadio ‘Carlo Angeletti’ di Sinalunga. Per la formazione di Pezzatini, arrivata alla pausa con il morale non particolarmente alto per via degli ultimi risultati (ko interno con la Lastrigiana e pareggio in casa del Firenze Ovest) l’occasione per provare ad accorciare sulla zona play-off, al momento lontana cinque punti ed occupata dal Mazzola, che però deve ancora riposare. Le otto partite che attendono Marini e compagni saranno quindi decisive per provare a centrare l’accesso alla post season. La speranza in vista di sabato è quella di recuperare Bucaletti, assente dal pareggio contro il Siena, quando fu costretto ad uscire in avvio. Senza il suo miglior marcatore il cammino dei rossoblu è stato in salita e anche al suo rientro in campo sono affidate le speranze per il rush finale.