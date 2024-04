Qui Sinalunghese. Vietato sbagliare domenica prossima contro la Colligiana

Prosegue il digiuno di vittorie della Sinalunghese che domenica è stata raggiunta nel finale dalla Rondinella non riuscendo a chiudere con tre giornate di anticipo il discorso salvezza diretta. Adesso i rossoblù sono solo a +3 su Asta Taverne e Fortis Juventus e per evitare pericoli dovranno necessariamente cercare di fare punti al ‘Gino Manni’ di Colle Val d’Elsa domenica prossima nel derby provinciale contro i biancorossi. Dal punto di vista della prestazione però sono da registrare significativi miglioramenti per i ragazzi di mister Pezzatini che erano passati in vantaggio grazie al rigore del bomber Bucaletti, che aveva interrotto un lungo digiuno personale, complice anche il serio infortunio rimediato contro il Siena a gennaio. Prima della partita il capitano e portiere Federico Marini era stato premiato dal sindaco di Sinalunga Zacchei e dal presidente della Sinalunghese Polvani per aver raggiunto 300 gare con il club, giocate tra Eccellenza e serie D.