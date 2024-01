Rabbia Montevarchi, Calori: "Rigore netto"

di Massimo Bagiardi

Il ha ripreso a correre in vista dell’insidiosa gara interna di domenica contro il Tau Altopascio, non si sono però spenti gli echi sulla trasferta di Seravezza a causa di quel rigore non fischiato, a una manciata di minuti dalla fine, che grida vendetta e che poteva dare ben altro lustro a una giornata che si è conclusa amaramente al triplice fischio. Vibranti sono state le proteste, soprattutto di Simone Calori che è stato espulso e appiedato per un turno dal giudice sportivo. L’allenatore rossoblù torna sull’episodio: "Sinceramente siamo stati privati di un rigore che anche gli addetti ai lavori locali hanno definito netto. Ho soltanto detto al direttore di gara come fa a non fischiare certi rigori, l’ho fatto magari ripetutamente e alla fine mi ha cacciato. È la terza espulsione da quando alleno, sicuramente ho sbagliato ma è difficile stare calmi quando non ti viene assegnato quello che ti spetta". La prestazione gli è però piaciuta come tiene a precisare: "I ragazzi hanno fatto una buonissima prova, potevamo gestire meglio alcune situazioni ma ho visto un gruppo dar seguito alle precedenti prestazioni che ci hanno portato a fare dei punti. E per questo sono fiducioso in futuro". L’emergenza quote è però presente contrariamente agli over che stanno recuperando: "Abbiamo dei problemi sui giovani, Casagni, Ciofi e Messini sono fuori e quando ti vengono a mancare tre giovani potenzialmente titolari è un guaio bello e buono. La società, presto, tessererà un difensore centrale del 2004 ma anch’esso non ha ancora la condizione nelle gambe e non potrò gettarlo nella mischia fin da subito. Meno male che almeno qualche over lo recupererò, Conti assieme a Borgarello e Nannini sono sulla via della guarigione e saranno molto importanti perché fino a questo punto soprattutto Nannini e Borgarello non li ho praticamente mai usati".

Domenica arriva il Tau, avversario ostico come tutti gli altri del girone: "C’è un equilibrio pazzesco soprattutto nelle zone pericolose, non trovo una squadra materasso e non esiste partita più facile delle altre. Sicuramente il Tau sta passando un ottimo momento ma nel nostro stadio dobbiamo farci valere e riprendere il cammino che si è interrotto in Versilia". La gara di Seravezza ha prodotto altri strascichi; una giornata di stop per Virgillito ma, soprattutto un’ammenda di 2000 euro con diffida del campo alla società per avere, così si legge nel bollettino "i propri sostenitori, dal 30’ del secondo tempo e fino al termine della gara, rivolto espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale ed avere lanciato sul terreno di gioco 4/5 bottiglie di plastica vuote in direzione dei raccattapalle senza colpirli".