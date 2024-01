Radicondoli continua la corsa verso la vetta. Blitz del Guazzino con la capolista Fratticciola

VIRTUS ASCIANO

1

Nuova POLISP. SERRE

1

ASCIANO – Buona gara nonostante il rettangolo appesantito dalle piogge. Vantaggio degli ospiti al 15’ grazie a una conclusione di Kokora dai 25 metri. Si riorganizza in fretta la Virtus Asciano, che ottiene il pari con Mattia David che riesce dopo due respinte, nella stessa azione d’attacco, del portiere Bastreghi. Sul risultato di 1-1 termina il primo tempo. Marcocci, nella ripresa, va a segno per i locali, ma il direttore di gara ravvisa un fallo in fase offensiva e vanifica l’esultanza ascianese. Lo stesso Marcocci tenta la prodezza addirittura da metà campo, ma Bastreghi risponde da campione. Poi al 70’ Serre in dieci. Ma non accade altro.