Rally città di foligno. Bilancio agrodolce per Pucci Grossi

Bilancio agrodolce per Angelo Pucci Grossi a conclusione del Rally Città di Foligno, appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally Terra. Il pilota riminese, alla seconda esperienza sulla Skoda Fabia RS, torna dalla terra umbra con l’amarezza di un ritiro a causa di una "toccata" accusata nel corso della terz’ultima prova speciale, quando si trovava in sesta posizione assoluta, ma anche con la consapevolezza che la prestazione messa in mostra segna una tappa importante della sua crescita agonistica. I due terzi migliori tempi assoluti, fatti registrare nel quinto e nel sesto tratto cronometrato, insieme ad una ottima performance complessiva, avevano proiettato il portacolori di Scuderia Malatesta nel cuore della lotta tra i big. "I riscontri precedenti al ritiro avevano confermato la bontà del lavoro svolto dal team in sede di parco assistenza – è il commento di Angelo Pucci Grossi – Purtroppo, un errore commesso nell’ultimo passaggio sulla prova speciale Scopoli ha vanificato un risultato che stava assumendo contorni interessanti. La delusione è tanta, rimangono le certezze legate alla crescita".