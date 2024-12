Rapporto speciale. "Ringrazio il mister. Fa molto piacere avere la sua stima»

Il tecnico bianconero Lamberto Magrini ha sempre speso parole di stima e rispetto nei confronti di Niccolò Giannetti ("Lavora tanto, da vero professionista qual è, d’altronde la sua carriera parla da sola. Lo ripeterò finché allenerò il Siena: è un ragazzo straordinario, sono convinto che alla lunga ci darà una grande mano anche con i suoi gol", alcune delle dichiarazioni del post Ostiamare-Siena). "Ho sentito gli attestati di stima del mister e colgo qua l’occasione per ringraziarlo – ha sottolineato l’attaccante bianconero –. Mi fa piacere che apprezzi l’uomo ancor prima del calciatore, e credo che ne siano felici anche i miei genitori, per come mi hanno educato. Con lui ho un bel rapporto, ci confrontiamo spesso, gli dico senza problemi quello che penso. E’uno che ascolta, anche se chi ha davanti ha idee non in linea con le sue. Domenica vogliamo dargli una soddisfazione, come a noi stessi e ai tifosi".