RASSEGNA Giovanile. Il Sassuolo campione aprirà l’edizione numero 74 col Galatasaray

È Sassuolo-Galatasaray la gara inaugurale dell’edizione numero 74 Viareggio Cup: si giocherà il 12 febbraio alle 15 allo stadio Ferracci di Torre del Lago (Lucca). A leggere il giuramento d’apertura, a ridosso della partita, sarà il giovane centrocampista dell’Empoli Jacopo Fazzini. Allo stadio Ferracci si giocheranno anche entrambe le finali, del torneo maschile e femminile. Cinque gare si disputeranno anche al Viola park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina nel capoluoo toscano. Alla Viareggio Cup partecipano 24 squadre (9 italiane e 15 straniere, però mancheranno le due formazioni milanesi e la Juventus) della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun girone più le due migliori terze di ciascun gruppo. La quinta edizione della Viareggio Women’s Cup vedrà invece al via 4 formazioni: le prime due classificate si qualificheranno per la finale.