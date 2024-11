Ravenna, c’è la Coppa, ma la testa è al Tau: "Rosa importante, puntiamo a ogni obiettivo"

In attesa del big match di domenica al Benelli, quando sarà di scena la capolista Tau Altopascio, c’è anche la Coppa Italia da onorare. A tre giorni dal blitz di Corticella, il Ravenna torna dunque in campo oggi pomeriggio, a Lentigione, per la gara che vale l’accesso agli ottavi di finale Coppa. Al ‘Levantini’ si gioca alle 14.30 (arbitro Prencipe di Tivoli; ingresso intero a 12 euro; diretta youtube sul canale del Ravenna Fc) in gara ‘secca’. In caso di parità al 90’ sono previsti i calci di rigore. Chi passa il turno, affronterà la vincente di Vigor Senigallia-Castelfidardo. I giallorossi sono arrivati ai sedicesimi dopo aver eliminato il Forlì (6-5 ai rigori, 1-1 i tempi regolamentari) e il Fossombrone (3-1 mercoledì scorso). Mister Marchionni, che finora ha sempre o solo vinto da quando è alla guida del Ravenna, oltre a dover rinunciare agli infortunati Manuzzi (nulla di serio, tornerà a disposizione per domenica) e Di Martino, opererà il turnover completo, lasciando a riposo in partenza praticamente tutti i titolari, come già visto una settimana fa. Il Lentigione di mister Stefano Cassani – tecnico faentino ex Del Duca Grama e Victor San Marino, nonché figlio dell’ex ct della nazionale di ciclismo Davide – occupa la quarta posizione in campionato, a -2 dal Ravenna, ed è reduce da 3 vittorie consecutive.

Nelle sue fila militano, fra gli altri, l’ex giallorosso Sabba e il ravennate Babbi. Nel precedente turno di Coppa ha eliminato il Cittadella Vis Modena, 2-0 in trasferta. Mister Marchionni non abbassa la guardia e non si fa intimorire dai tanti impegni ravvicinati del suo Ravenna: "È un bel tour de force, perché il momento è positivo. Quando si gioca e si vince è sempre bello. Ben vengano queste partite che alimentano entusiasmo e che ci permettono di proseguire nel nostro percorso. Credo che il Ravenna debba puntare anche alla Coppa, avendo a disposizione una rosa importante. In questo modo tutti hanno l’opportunità di giocare e si sentono parte del progetto. Giocherà chi mi dà garanzie".

Da gestire c’è anche l’approccio al match contro la capolista: "Sappiamo che domenica avremo una partita importante da affrontare, ma, prima di tutto, c’è la Coppa Italia e c’è il Lentigione. Poi, da domani mattina penseremo al Tau. Ma, con un successo a Lentigione, affronteremo la seconda parte della settimana nel migliore dei modi e con ancora più entusiasmo. Tra l’altro, ci troveremo di fronte un Lentigione che gioca a calcio e che sta attraversando un ottimo momento di forma. È anche un test probante per vedere a che punto siamo noi. Dovremo approcciare questo impegno ‘da Ravenna’".

La formazione (5-3-2): Galassi; D’Orsi, Agnelli, Drapelli, Mauthe, Crosariol; Mandorlini, Nappello, Calandrini; Guida, Di Renzo.