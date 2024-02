Ravenna, che sfida ad alta quota: "Occhio all’attacco del Corticella"

È nell’angusto ‘Biavati’, impianto del quartiere Navile, nella periferia bolognese, che, oggi pomeriggio – fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Muccignato di Pordenone; ingresso a 12 euro – il Ravenna riprende il cammino dopo il pareggio in rimonta di Sant’Angelo Lodigiano e, soprattutto, dopo il ko casalingo contro il Fanfulla. Quello di oggi col Corticella è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la promozione.

Il Ravenna, che ha appena interrotto una striscia di 12 risultati utili, è in vetta alla classifica con 43 punti, uno in più della Victor San Marino. Il Corticella invece, reduce dalla vittoria casalinga sul Lentigione e da 9 risultati utili di fila, insegue a -4. Mister Gadda, costretto alla tribuna per squalifica, deve rinunciare a Campagna e Sabbatani, anche loro appiedati per un turno dal giudice sportivo. A centrocampo è scontato il rientro di Alluci che, a propria volta, ha scontato la squalifica. Anche in difesa, dove Boccardi è in vantaggio su Agnelli, si profila un avvicendamento. In panchina torna Rossi, mentre c’è la prima convocazione per l’ultimo arrivato Liso: "La squadra – ha garantito il tecnico giallorosso – ha reagito bene, con una buona settimana di allenamenti. Non ci sono stati contraccolpi sul morale. Resta la delusione per il ko casalingo, ma sono cose che, nell’arco di una stagione, possono succedere".

Il tema tattico del match – sfida fra 2 squadre che speculano poco, proponendo anche un calcio estetico – potrebbe essere condizionato dalla precaria situazione del terreno di gioco del ‘Biavati’, già molto irregolare la scorsa settimana in occasione del match contro il Lentigione, e annunciato non al meglio. A tener banco sono anche i risultati del Corticella, rivelazione della scorsa stagione, quando (da quinta classificata) vinse addirittura i playoff, sconfiggendo Pistoiese e Carpi, e rimasta sulla breccia nel campionato in corso: "È un anno e mezzo – ha proseguito mister Gadda – che il Corticella sta compiendo un exploit. Ci troveremo di fronte un avversario ‘offensivo’, in grado di giocare a calcio e di segnare molti gol. Noi saremo pronti a ribattere colpo su colpo. Mi aspetto una partita aperta a qualsiasi risultato".

Il tecnico giallorosso è tornato anche sull’aspetto disciplinare: "In certi frangenti, come successo domenica scorsa, dovremo essere bravi a non cadere nelle provocazioni. L’espulsione di Sabbatani è parsa esagerata, come del resto quella dell’avversario Odalo e le conseguenti 3 giornate di squalifica, ma bisogna avere la forza di accettare queste situazioni". La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Boccardi, Esposito, Magnanini, Marino; Rrapaj, Nappello, Alluci; Tirelli, Diallo.