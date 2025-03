Ravenna "Contro il Corticella sarà dura"

Dieci gol e 3 assist in campionato. Francesco Manuzzi, che è il capocannoniere del Ravenna, ha già eguagliato il traguardo della scorsa stagione, quando portò l’Alcione Milano alla promozione in C.

Manuzzi, la sconfitta di Forlì che peso può avere nell’economia della stagione?

"Prima di giocare il derby, avendo 2 punti di distacco, il destino era ancora nelle nostre mani. Sapevamo che, vincendole tutte, avremmo ottenuto la promozione in serie C. Ora invece, oltre ad un nostro finale di stagione che dovrà essere ottimo, anche il Forlì dovrà perdere dei punti". La delusione è tanta per il ko del Morgagni, ma, in fin dei conti, il Ravenna è rimasto in partita fino all’ultimo. Si può ripartire da questo dato di fatto?

"La delusione è tanta. Con qualche minuto in più a disposizione, sono convinto che saremmo riusciti anche a pareggiarla. Tuttavia, siamo consci degli errori commessi".

Aver segnato 10 reti in campionato e 2 in Coppa costituisce un bottino individuale che la soddisfa?

"In parte. Vorrei sempre realizzare numeri importanti in termini di gol. In campionato, ad esempio, è da qualche partita che non vado in rete, quindi c’è un po’ di rammarico. Ci sono altre partite a disposizione, e spero di dare il mio contributo".

A 6 giornate dalla fine della ‘regular season’, i giochi sono chiusi?

"I giochi non sono assolutamente chiusi. Anzi... Ci sono 18 punti in palio. Commetteremmo un errore grandissimo se pensassimo che il campionato sia già finito. Cercheremo quindi di dare il meglio di noi in queste ultime partite, soprattutto facendoci trovare pronti nel caso in cui il Forlì commetta un passo falso". Come andrà affrontato il Corticella nel match di domenica al Benelli?

"È certamente una partita dura, ma noi la vogliamo affrontare con grande entusiasmo. Abbiamo una grandissima voglia di ripartire".

La prospettiva di doversi misurare coi playoff, che per il Ravenna sarebbero i terzi consecutivi, è dura da digerire?

"Adesso non ha senso pensare ai playoff. È giusto invece ragionare partita dopo partita. La gara fondamentale è quella di domenica contro il Corticella, che dobbiamo fare nostra. Poi, alla fine di queste ultime 6 giornate, tireremo le somme, guardando dove saremo in classifica".

Roberto Romin