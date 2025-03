Promozione. Il Fiesole cerca punti pesanti. Come il Lebowski col Picchi

Real Cerretese (girone A), Belvedere (B) e Sansovino (C) sono già promosse e la penultima propone (alle 15,30) sfide delicate play off e salvezza.

Girone A Vald. Montecatini-Firenze Ovest. (Arbitro: Passaglia di Lucca). L’Ovest di Governi non può fallire. Rientra Ciofi. San Giuliano-Cubino. Arbitro: Scalisi di Carrara. Ormai salvo, il Cubino va in cerca di qualche soddisfazione.

Girone B Ginestra-Castelfiorentino. (Leonetti di Firenze). La squadra di Rizzo vuole la vittoria per inseguire la salvezza. C.S. Lebowski-Armando Picchi. (Subhan di Pontedera). Al Lebowski necessita vincere per i play off. Manca Borgioli, rientra Prunecchi. Cerbaia-Atl. Maremma. (Nannucci di Prato). Cerbaia ago della bilancia per i play off. Maio non gioca, ospiti privi di Presicci.

Girone C Montagnano-Fiesole. (Kercaj di Pistoia). Il Fiesole non può fallire: play off a rischio per la forbice. Meini assente, pronti Barzini o Marchi. Sansovino-Dicomano. (Travaglione di Siena). Le posizioni di Giordani e Metafonti sono da valutare. Alberoro-Luco. (Bertilone di Pontedera). Lucchesi al completo, locali con Gallorini ma privi di Cinini. Audax Rufina-Viciomaggio. (Magrini di Pistoia). A Sesto Fiorentino, Rufina sarà priva di Somigli, Di Vico, Falcini e Fumelli. Subbiano-San Piero. (Fantoni sez. Valdarno). A Subbiano non ci saranno Cassai e Bencini. Pontassieve-Pienza. (Bianchi di Lucca). Pontassieve senza gli squalificati Morandi, Kameni, Serrotti, Fantechi, Cragno e Coppini. Settignanese-Chiantigiana. (Magherini di Prato). Obiettivo muovere la classifica.

G. Pul.