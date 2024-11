Ravenna di nuovo in campo per la Coppa Italia: "Opportunità per chi finora ha giocato meno"

Col petto gonfio dopo il successo nel derby di sabato contro il Forlì, i cancelli del Benelli tornano ad aprirsi oggi pomeriggio per la Coppa Italia. Nel match valido per i trentaduesimi, il Ravenna – che si era guadagnato il passaggio del turno preliminare, sconfiggendo il Forlì 6-5 ai rigori – riceve la visita della Forsempronese, squadra di Fossombrone, capolista nel girone F in condominio con la Samb.

Si gioca, in gara secca, alle 18 (arbitro Radovanovic di Maniago; biglietti a 34, 22, 16, 10 euro, non sono validi gli abbonamenti; diretta in chiaro sul canale youtube del Ravenna Fc) e la formula, come nel turno precedente, garantisce l’accesso ai sedicesimi per chi vincerà il match odierno. In caso di parità al 90’, non sono previsti i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai rigori. Ad attendere la vincente di Ravenna-Forsempronese ci sarà la vincente di Lentigione-Cittadella Vis Modena, in programma oggi pomeriggio alle 14.30. Per gli amanti delle statistiche, si tratta della prima sfida nella storia fra le due compagini. I tecnici delle due squadre, impegnate peraltro nella lotta di vertice dei rispettivi gironi, hanno ampiamente lasciato intendere che faranno leva sul turnover. Il Ravenna, che in campionato è appena approdato al 2° posto a -3 dalla capolista Tau Altopascio, e che domenica è atteso dalla trasferta di Bologna nella tana del Corticella, potrebbe scendere in campo anche con uno solo dei titolari. Di sicuro, Lorkipanidze (contusione) e Di Martino (adduttori) non saranno nemmeno in panchina. L’undici marchigiano, che fra le mura amiche è imbattuto da marzo, ha vinto le ultime 2 gare di campionato.

Fra i giocatori della stagione in corso c’è l’attaccante vibonese Antonio Broso, per un campionato e mezzo, apprezzato protagonista del Ravenna di Antonioli che vinse il campionato di serie D 2016-17 (7 gol dal momento del suo arrivo ovvero nel girone di ritorno) e che poi conquistò la salvezza in C della stagione successiva, sempre con un bottino di 7 reti. "Giocheremo ovviamente per vincere – ha commentato mister Marchionni, ieri mattina al termine della rifinitura svolta al Benelli – anche perché consideriamo al Coppa Italia come una opportunità per allungare il minutaggio di chi gioca meno. Sarà un’altra gara dove dovremo dare il massimo nell’atteggiamento e nell’intensità. La rosa del Ravenna è ampia e di qualità, quindi l’obiettivo è passare il turno. Il test è probante perché, a prescindere da chi giocherà dell’altra parte, affrontiamo pur sempre la capolista del girone F".

La probabile formazione (5-3-2): Galassi; Crosariol, Agnelli, Esposito, Mauthe, D’Orsi; Nappello, Mandorlini, Calandrini; Di Renzo, Guida.