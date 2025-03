Ravenna È già aria di derby: esauriti i biglietti

Il day after ha un sapore gradevolissimo. Teramo ha portato fortuna un’altra volta. Dopo la promozione in B del 2007, il capoluogo abruzzese è stato testimone della vittoria della Coppa Italia di serie D contro il Guidonia. Un trofeo che, nella bacheca del calcio cittadino, va a far coppia con lo scudetto di IV serie del ’57. L’urlo di gioia al rigore decisivo di Guida, e la festa sul campo coi tifosi sugli spalti, sono stati il preludio ad un’altra festa. Spontanea e partecipata. Al ritorno del pullman in città, i tifosi che non avevano potuto raggiungere Teramo in un giorno feriale, ma anche quelli che avevano assistito di persona alla sfida dello stadio ‘Bonolis’ ed erano già arrivati, hanno accolto la squadra in piazza Sighinolfi, nei pressi dello stadio Benelli. Cori, bandiere, sciarpe, fumogeni e vessilli giallorossi levati al cielo, hanno illuminato la notte ravennate.

Gli eroi di Teramo sono scesi dal torpedone e hanno preso parte alla festa collettiva. Ieri pomeriggio, dopo il ‘ricevimento’ a palazzo Merlato per i complimenti da parte dell’amministrazione comunale, la squadra è tornata ad allenarsi. Testa dunque nello ‘scatolone’. È infatti iniziata la marcia di avvicinamento al derby di domenica 23 a Forlì in casa della capolista, che guida la classifica con 2 punti di vantaggio sui giallorossi. Anche i tifosi si stanno organizzando. Anzi, la notizia di ieri è che gli 870 biglietti di settore ospiti disponibili, sono andati esauriti in 44 minuti. Dopo la vittoria della Coppa Italia, è letteralmente scoppiata la ‘febbre Ravenna’, anche con coda polemica, visto che, rispetto al derby dello scorso anno, il prezzo del tagliando per il settore ospiti dello stadio ‘Morgagni’, è lievitato da 10 a 15 euro (commissioni e diritti di prevendita esclusi), con un aumento del 50%.

Poiché, per i residenti nella provincia di Ravenna non sarà possibile acquistare biglietti in altri settori, al netto degli omaggi riservati alla squadra ospite, i tifosi giallorossi che non sono riusciti ad assicurarsi il tagliando, potranno assistere alla super sfida al vertice del campionato di serie D solo in tv (o in streaming) grazie alla diretta di Teleromagna. Mister Marchionni avrà praticamente l’intera rosa a disposizione. L’unico dubbio è quello che riguarda il centrocampista Ilari, infortunatosi (muscolarmente) il 9 febbraio scorso contro l’Imolese, proprio nel tiro che ha portato al gol del 3-0. In ogni caso, il tecnico giallorosso avrà una panchina lunghissima a cui attingere.