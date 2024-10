Ravenna, il dopo Pistoiese. Rossetti: "Bravi nel primo tempo, ma sotto porta siamo imprecisi»

Matteo Rossetti (in foto), schierato a centrocampo, è stato la novità tattica del Ravenna visto a Pistoia. Il ko contro gli arancioni è maturato nel corso della ripresa, dopo che i giallorossi avevano avuto la possibilità di passare in vantaggio con Lo Bosco in avvio di gara. "Sì, il primo tempo – ha commentato Rossetti – siamo andati bene. Dal campo, la sensazione che abbiamo avuto era quella di potergli far male, perché riuscivamo a prenderli alti. Loro, in questo modo, calciavano sempre in avanti, mentre noi eravamo belli corti". Nella ripresa invece, la Pistoiese ha affondato i colpi, mettendo alle corde il Ravenna, che si è difeso con tenacia, ma che non ha potuto evitare di capitolare al 27’, sulla conclusione di Cuomo: "Purtroppo, nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati, facendo il loro gioco. I loro attaccanti così fisici sono riusciti a prendere questi palloni lunghi più vicini all’area di rigore e in questo modo li abbiamo avvantaggiati. Il motivo non lo so, dobbiamo pensare a lavorare ancora meglio in settimana". Rossetti, 26 anni, è al 1° campionato di serie D in carriera dopo 6 anni in C e uno in B: "Credo sempre tanto nel lavoro quotidiano, ogni giorno andare al campo per migliorarsi e lavorare sugli errori. Credo sia questo il modo giusto per rimediare. Sicuramente in queste prime partite, sotto porta non siamo stati molto precisi ed è una cosa da migliorare, ma la possiamo migliorare solo attraverso il lavoro in allenamento".

Per il mediano cuneese è stato il debutto da titolare: "Non giocavo 90’ pieni dall’ultima partita dello scorso campionato, quindi era anche un test importante per capire a che punto fossi della mia condizione. Abbiamo perso, quindi non sono soddisfatto, speriamo che dalle prossime partite vada meglio. A livello fisico mi sento bene, cerco di trovare la gamba, lavorando al massimo durante la settimana. Con la continuità delle partite, sicuramente si raggiungerà la massima forma. La squadra mi sembra stia bene fisicamente". Archiviato il 2° ko stagionale dopo quello col Prato, ora il Ravenna si prepara per affrontare – domenica prossima al Benelli – il Sasso Marconi che, nel frattempo, ha sconfitto 2-1 proprio il Prato, giocando peraltro in 10 contro 11 dallo 0-0.