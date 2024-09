Ravenna "Il pubblico sarà in campo con noi"

"Sappiamo che, in campo, non andremo da soli". Mauro Antonioli ha introdotto così il debutto stagionale in campionato di oggi pomeriggio, alle 15, al Benelli, contro il Prato (arbitro Tedesco di Battipaglia; cancelli e biglietterie aperti dalle 13.30; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web sul canale youtube del Ravenna Fc). Il tecnico giallorosso ha fatto appello al senso di responsabilità ("Che non deve essere un peso") della propria squadra, di fronte alla notizia del record di abbonamenti stabilito in queste ore. Oltrepassata la quota delle duemila tessere, il Ravenna inizia dunque in fiducia la stagione 2024-25. Una fiducia stimolata dalle ambizioni del club del presidente Ignazio Cipriani, dal passaggio del turno in Coppa Italia e da una campagna acquisti che colloca i giallorossi in pole position. Campagna acquisti, peraltro, che ieri – a tempo di record dopo il trasferimento di Magnanini all’Ancona – ha portato una novità nella rosa, ovvero Enrico Mauthe (oggi non disponibile), braccetto difensivo classe 2004, scuola Palermo, in arrivo in prestito dall’Arzignano di Legapro, lo scorso anno 35 presenze e 3 gol all’Arconatese in serie D e l’anno prima 23 presenze, sempre in D alla Samb.

"Rispetto alla partita di domenica scorsa contro il Forlì – ha proseguito mister Antonioli – un altro tipo di partita, ovvero un miglioramento nella gestione del match. Vorrei vedere una squadra in grado di tenere il pallino del gioco, dare intensità e avere gamba, oltre a trovare la via del gol. L’obiettivo, infatti, pare scontato, ma va ribadito, è quello di vincere". Il tecnico giallorosso ha l’intera rosa a disposizione e dunque l’imbarazzo della scelta. Ciuffo è tornato in gruppo, mentre Agnelli è rientrato dopo il lutto che lo ha colpito la scorsa settimana. In difesa, Milan è destinato ad avere una maglia da titolare. Il Prato, che parte con l’obiettivo dei playoff, ha iniziato la stagione in salita, venendo eliminato in Coppa Italia dal Seravezza, corsaro 0-1 al Lungobisenzio.

I lanieri propongono un suggestivo amarcord, visto che il ds è Gianluca Berti, portiere pararigori, indimenticato ex giallorosso in serie B nel ’98-99, in una squadra ‘stellare’ con Centofanti, Dell’Anno, Pergolizzi, Silenzi, Bertarelli. In attacco gioca Alessandro Romairone, ventiquattrenne figlio di Giancarlo che invece, nel settembre ’93, quando militava nella Fidelis Andria, ‘regalò’ un pesantissimo dispiacere al Ravenna, segnando al 90’ il gol decisivo nella prima partita casalinga di serie B del calcio ravennate.

La probabile formazione (5-3-2): Fresia; Lordkipanidze, Onofri, Esposito, Venturini, Milan; Rrapaj, Nappello, Rossetti; Di Renzo, Guida.