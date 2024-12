Ravenna in semifinale di Coppa: vittoria ai rigori contro Cjarlins Muzane

Ravenna 7 Cjarlins Muzane 6 (2-2 al 90’)

RAVENNA (5-3-2): Galassi; Milan, Agnelli, Mauthe (14’ st Esposito), Amoabeng (39’ st Onofri), D’Orsi (30’ st Manuzzi); Calandrini, Mandorlini (14’ st Biagi), Rossetti (30’ st Rrapaj); Guida, Di Renzo. A disp.: Fresia, Raimondo, Crosariol, Fiori. All. Marchionni.

CJARLINS MUZANE (5-3-2): Giust; Modolo Perelli (26’ st Fornari), Mileto, Crosara, Della Giovanna (26’ st Seno), Benomio (8’ st Fusco); Steffé (26’ st Silvestri), Yabre, Simeoni; Camara, Pegollo (3’ st Nunic). A disp.: Venturini, Furlan, Nicoloso, Gaspardo. All. Zironelli.

Arbitro: Ismail di Rovereto.

Reti: 22’ Della Giovanna, 30’ Di Renzo; 27’ st Pegollo, 49’ Guida.

Sequenza rigori: Silvestri gol, Di Renzo gol; Simeoni gol, Manuzzi gol; Yabre gol, Guida gol; Nunic parato, Biagi gol; Fornari gol, Calandrini gol.

Note – Spettatori 576. Incasso: 4326 euro. Rec.: 1’ e 5’. Angoli 1-7. Ammoniti: D’Orsi, Mauthe, Amoabeng.

Il Ravenna passa dalla cruna dell’ago. Va sotto due volte, acciuffa il pareggio al 94’ e poi la spunta ai rigori col gol decisivo di Calandrini, dopo che Galassi aveva neutralizzato il tiro dagli undici metri di Nunic. Il Ravenna si guadagna la semifinale di Coppa, dove se la vedrà con la Lavagnese (che ha sconfitto 2-1 fuori casa il Piacenza). Mister Marchionni opera il consueto turnover totale, dando però una maglia ai titolari Milan e Rossetti, che domenica, in campionato col Progresso, saranno squalificati. Il terreno del Benelli non è certo quello dell’ultima uscita casalinga con la Cittadella Vis Modena, ma non concilia comunque con geometrie degne di nota.

Al 22’ il Cjarlins passa in vantaggio. La topica è di Galassi che, sul secondo angolo consecutivo da sinistra di Simeoni non trattiene il pallone. La zampata da opportunista è di Della Giovanna, che anticipa tutti e sblocca il risultato. Alla mezzora il Ravenna pareggia. Calandrini ci crede, ruba palla a Della Giovanna e poi scodella un cross dalla destra che diventa un cioccolatino da scartare per Di Renzo. Il n.7 giallorosso controlla indisturbato e infila senza problemi Giust. Il match decolla e, al 34’, Guida si ritrova fra i piedi la palla per il vantaggio, ma incespica nelle sabbie mobili del Benelli, agevolando il ‘muro’ dalla difesa ospite. Nella ripresa, Marchionni cala subito qualche briscola (Esposito e Biagi). Al 17’, proprio l’accelerazione di Biagi mette in moto Di Renzo, che però conclude debolmente in corsa. È invece il Cjarlins Muzane a tornare in vantaggio al 27’, sfruttando l’errore difensivo di Amoabeng, che mette in moto l’offensiva ospite fino alla rete di Pegollo. Entrano anche Manuzzi e Rrapaj, e infine anche Onofri. La gamba affonda nella melma, ma non quella di Guida che, al 49’, con un destro dal limite, firma il pareggio prima dei rigori che sorridono al Ravenna.

Roberto Romin