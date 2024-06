Ravenna, interessa il centrocampista Cortesi. Gadda resta, sfumata l’ipotesi Lentigione

Il mercato dei dilettanti comincia a muovere qualche pedina. In serie D, il Ravenna, in attesa dello sbarco ufficiale del nuovo management, dovrebbe ripartire dal tecnico Massimo Gadda, che andrebbe così a prolungare l’accordo in scadenza, e dal ds Andrea Grammatica, che comunque il contratto per la prossima stagione ce l’ha. La voce che voleva Gadda appetito dal Lentigione del suo ex ds Sandro Cangini, è sfumata quando il club reggiano ha capito che la pista era impraticabile, puntando forte sul faentino Stefano Cassani, protagonista di 2 stagioni ‘importanti’ al Victor San Marino (promozione in D e playoff).

Cassani è stato accostato anche al Forlì, che ora sta meditando di andare su Miramari, ex tecnico del Corticella, sconfitto dal Ravenna nella finale playoff. Dal canto proprio, il Ravenna, pur non avendo tirato i remi in barca nelle ambizioni di ripescaggio, medita di ripartire dal gruppo che ‘moralmente’ ha vinto il campionato e, di fatto, i playoff. I giocatori che stanno avendo le maggiori richieste sono l’attaccante Tirelli, il portiere under Cordaro e il difensore centrale Esposito. In ingresso, radiomercato ha affiancato il nome del Ravenna a quelli di Cortesi centrocampista ravennate del Carpi, Cabella portiere 2006 dell’Asti, Oliviero esterno offensivo 2005 del Prato.

In Eccellenza, la Reno ha scelto da tempo l’allenatore Orecchia, reduce da due stagioni di qualità al Sanpaimola. Il tecnico lughese si porterebbe dietro il centrale difensivo Succi. Il club di San Patrizio avrebbe contattato l’attaccante Filippo Mancini del Gambettola, ex Cervia. La matricola Solarolo ha puntato sul portiere 2002 Fusconi della Savignanese. Il Faenza, altra matricola del massimo campionato regionale, ha salutato il tecnico Agostino Vezzoli, autore dell’impresa. La panchina dovrebbe andare a Nicola Cavina, ds e tecnico della formazione Juniores, che potrebbe contare sul difensore classe ’99 Daniel Cappello, ex Classe, Alfonsine e Spiv, lo scorso anno al Fratta Terme. Hanno salutato anche il trentottenne difensore Nicola Manaresi e il capitano Luca Gabrielli che, dopo 5 anni e 120 presenze, lascia il club manfredo per esigenze familiari (andrà all’ambiziosa Comacchiese in Promozione).

Il Russi si è accordato col centrocampista ’99 Maicol Guidi, nelle ultime 2 stagioni al Medicina, ma in precedenza in D al Corticella e alla Savignanese. Il club arancione ha perso l’attaccante Nicholas Marra, che si è accasato al Mezzolara. In Promozione sta prendendo forma il Cervia United, ovvero il nuovo club nato dall’unione di Del Duca Grama e Ac Cervia, con Ughetto Cangini presidente, Matteo Bondi dg, Claudio Montanari ds e Davide ‘Momo’ Montanari allenatore.