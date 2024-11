Ravenna, la difesa è diventata impenetrabile: "Il Tau? Vorrei partite così ogni domenica"

Vincere aiuta a vincere. Ne sa qualcosa il Ravenna. Ne sa qualcosa mister Marchionni. E ne sanno qualcosa gli sportivi giallorossi che, da poco meno di un mese, hanno visto il loro Ravenna sempre e solo vincere. L’aggiornamento delle statistiche sta diventando un esercizio piacevolissimo. Cinque vittorie di fila in campionato, che diventano 7 coi due ravvicinati successi di Coppa Italia contro Fossombrone e Lentigione. Il Ravenna di Marchionni ha complessivamente segnato 17 reti, incassandone 2. In campionato non subisce reti da 401’. Si è tornati alla impenetrabile difesa della scorsa stagione (la migliore d’Italia dalla A alla D), che era diventata la base per grandi performance. Ora i giallorossi si godono l’accesso agli ottavi di finale di Coppa, dove, il 4 dicembre, incontreranno la vincente di Senigallia-Castelfidardo, rinviata a mercoledì prossimo per l’allerta meteo: "Abbiamo dato continuità al lavoro intrapreso – ha commentato soddisfatto mister Marchionni – anche perché, quando si vince, si lavora meglio. Chi è sceso in campo a Lentigione ha disputato una grande partita, mostrando ottima tenuta dal punto di vista fisico e mentale. Non era facile in partenza un approccio del genere. Sapevamo di affrontare una squadra di caratura, benché piena di giovani. Alla fine, il Ravenna si è fatto trovare pronto e ha portato a casa la vittoria con merito. Sono contento, perché si tratta di risposte importanti, arrivate da ragazzi che, normalmente, giocano di meno".

Il binario parallelo della Coppa Italia consente al mister di tenere sulla corda l’intera rosa: "Vedo tutti i componenti della rosa che sono coinvolti. Questa fiducia mi permette di guardare solo quello che dice il campo. E il campo mi dà la tranquillità di aver assemblato un’ottima formazione. Del resto, tutti si allenano bene e mi stanno dando veramente tanto". Nel frattempo sale l’attesa per il big match di domenica, alle 14.30, quando, al Benelli, salirà la capolista Tau Altopascio. I giallorossi, che sono a -3 dagli avversari, hanno scalato molte posizioni in classifica e meditano l’aggancio in vetta. La prevendita è aperta (Revenge bar, Desiderando viaggiare, Le Magie a Mezzano) e si prevede il pubblico delle grandi occasioni.

Un termine di paragone potrebbero essere i 4.255 del vittorioso derby col Forlì: "Da oggi si pensa a domenica e alla partita col Tau Altopascio. Tutti hanno la possibilità di giocare. Se poi forniscono prestazione come quelle di Lentigione, è normale che la possibilità di scelta aumenti. Il Tau? Sono partite che vorrei giocare ogni domenica. Il Ravenna si deve abituare a sfide così importanti. Dipende sempre da come le si affrontano, e dunque dalla voglia e dalla determinazione che vengono messe durante la partita".