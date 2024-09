Ravenna, la mira è da aggiustare: "Oggi occhio alle loro ripartenze"

Dopo il ko di domenica scorsa, al debutto, contro il Prato, il Ravenna torna in campo oggi pomeriggio a San Mauro Pascoli (fischio d’inizio alle 15; arbitro Massari di Torino; biglietti a 15 e 12 euro). C’è da rompere il ghiaccio e da superare la Sammaurese, che però ha il morale alto, avendo iniziato la stagione col piede giusto grazie al pareggio 0-0 strappato al ‘Morgagni’ contro il Forlì.

"La settimana del Ravenna – ha commentato mister Antonioli – è stata vissuta con la consapevolezza che, raramente, si perdono partite come quella di domenica scorsa col Prato. Il calcio tuttavia è questo; domini in lungo e in largo, ma puoi perdere per due tiri in porta. Dobbiamo migliorare nella fase realizzativa, viste le tante occasioni create. I dati parlano chiaro, abbiamo tirato in porta 25 volte, contro le 4 del Prato. Adesso però dobbiamo concentrarci sulla Sammaurese, avversario che non va sottovalutato, anche perché è reduce da un risultato importante. Massima attenzione e concentrazione, e andiamoci a riprendere i punti lasciati per strada domenica scorsa". Il tecnico giallorosso si aspetta un match dove il Ravenna sarà protagonista del possesso palla, ma anche una Sammaurese sul pezzo: "Vedendo la partita giocata a Forlì, e conoscendo l’impostazione del confermato tecnico Taccola, mi attendo un avversario che farà della chiusura difensiva e della ripartenza in velocità le proprie armi migliori. La Sammaurese ha anche giocatori rapidi e veloci sugli esterni, nonché centrocampisti che accompagnano l’azione. Penso sarà una partita sulla falsariga di quella di domenica scorsa, nella quale noi avremo il predominio del possesso palla. Mi aspetto anche qualche difficoltà nel trovare varchi fra le loro maglie". Mister Antonioli, nell’attesa che la rosa sia completata con l’arrivo di un portiere ‘over’, ha l’organico al completo. L’undici anti-Sammaurese sarà in pratica lo stesso che ha sfidato il Prato: "La nostra mentalità deve essere quella di provare a vincere tutte le partite. Sappiamo che sarà difficilissimo. Alla prima giornata siamo stati anche fortunati, perché le dirette concorrenti non hanno fatto risultati altisonanti. Dovremo fare attenzione a non perdere terreno nei confronti di chi, al debutto, ha fatto punti". Partita nella partita, anzi, derby in famiglia, per i fratelli Manuzzi. Il trentenne ‘ravennate’ Francesco sfida il venticinquenne centrocampista del pascoliani Riccardo che, tra l’altro, un gol al Ravenna (decisivo per il 2-1 finale) lo ha già segnato, quando giocava nella Correggese.

La formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Venturini, D’Orsi; Rrapaj, Biagi, Nappello; Di Renzo, Lo Bosco.