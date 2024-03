Ravenna, la volata finale. È testa a testa col Carpi. Obiettivo il salto in serie C

La stretta finale. Ovvero il collo dell’imbuto. Mancano 5 giornate alla fine della ‘stagione regolare’ del campionato di serie D e la classifica, nelle ultimi due turni, si è fatalmente sgranata: Carpi 59; Ravenna 57; Lentigione, Forlì 52; Victor San Marino 50. Solo la prima è promossa in C; le altre vanno ai playoff, che non garantiscono il passaggio di categoria. Posto che ‘galletti’ (4 punti nelle ultime 4 giornate) e titani (2 ko di fila) si sono virtualmente chiamati fuori; e posto che anche il Lentigione, benché abituato al clima di vertice, ha un ritardo dalla vetta troppo cospicuo, va da sé che, la lotta per la promozione – al netto di clamorosi ribaltoni – è circoscritta a Carpi e Ravenna. I modenesi, dopo 26 giornate all’inseguimento, hanno conquistato la prima posizione da 2 turni, proprio a seguito della vittoria nello scontro diretto casalingo contro il Ravenna.

I giallorossi, dal canto proprio, dopo 22 delle prime 26 giornate passate in testa, quasi sempre in solitaria, hanno abdicato dopo il ko nello scontro diretto. A 5 turni dal termine, il Carpi, abituato a fare la lepre (alla seconda di ritorno era 6° a -11 dal Ravenna), è in testa; mentre il Ravenna si è fatto scavalcare, pur respingendo l’assalto di Forlì e San Marino. Il calendario delle ultime 5 ‘fatiche’ va interpretato, anche perché le ultime della classe stanno stravolgendo i pronostici. Il Ravenna se la vedrà con Forlì, Certaldo e Imolese in casa; Progresso e San Donnino in trasferta. Sulla carta (ma solo su quella) è un percorso morbido. In realtà, senza doversi dilungare molto sulle ‘motivazioni’ che animeranno il derby col Forlì di domenica 7 aprile al ‘Benelli’, sono piuttosto Certaldo, San Donnino e Progresso – ovvero penultima, terzultima e quartultima – gli avversari più pericolosi. Qualche esempio? Il Certaldo è in serie utile da 5 turni (9 punti racimolati); il San Donnino è reduce da 2 vittorie casalinghe consecutive; il Progresso dell’ex capitano giallorosso Selleri, ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 giornate. Strada facendo, qualcuna potrebbe ‘mollare’ la presa. Ma, lo stato dell’arte, è questo. Il Carpi avrà un calendario pressoché sovrapponibile a quello del Ravenna, e se la vedrà con Progresso, Forlì e Certaldo in casa; Sammaurese e Imolese in trasferta. Conteranno i dettagli.