Ravenna-Lentigione: sfida al Benelli in vista dei playoff

Domenica al Benelli è in arrivo il Lentigione. Il Ravenna, a quota 74, è sicuro del 2° posto. Ma il match potrebbe diventare il prologo di una sfida da playoff (semifinale l’11 maggio, finale il 18). I reggiani sono infatti al 3° posto con 61 punti, a -13 dal Ravenna, che è irraggiungibile, ma a +1 sul Tau Altopascio e a +3 sulla Pistoiese. Finisse oggi la regular season, le semifinali (gara secca con supplementari, ma vittoria della squadra di casa se il risultato restasse in parità) sarebbero Ravenna-Pistoiese e Lentigione-Tau. Nelle ultime 3 stagioni, in ‘chiave’ playoff, il Lentigione – in un modo o nell’altro – ha sempre incrociato la strada dei giallorossi. E spesso son stati dolori...

Nel 2021-22, dopo che la formazione di mister Dossena vinse 3-1 sia all’andata, sia al ritorno, i reggiani si vendicarono nel match più importante, espugnando 2-0 il ‘Benelli’ nella finalissima playoff, smorzando così le velleità di ripescaggio. Ancor più doloroso fu il ko della stagione successiva, quando, all’ultima giornata di regular season, il Ravenna di mister Gadda perse 0-1 in casa, per una rete di Formato ad inizio ripresa. Con quel ko (il secondo casalingo consecutivo), i giallorossi finirono al 7° posto, fuori dalla zona playoff, mentre il Lentigione riuscì in extremis ad evitare i playout. Più dolce è invece il ricordo della passata stagione. Dopo il pareggio esterno dell’andata, e il ko casalingo 1-2 del ritorno in regular season, l’undici di mister Gadda vinse infatti la sfida più importante, ovvero la semifinale dei playoff, che si giocò al Benelli.

I ravennati si guadagnarono la finale, poi vinta contro il Corticella di Miramari, aggiudicandosi il match 2-1 grazie alle reti di Varriale e Diallo. Le due rivali tornano dunque ad affrontarsi di nuovo. E potrebbe non essere l’ultima volta, visti gli incroci dei playoff. All’andata, il Ravenna espugnò 2-1 il ‘Levantini’ di Lentigione. Tutto si decise in 11’. Alla doppietta di Manuzzi (rigore al 6’ e raddoppio all’8’ su assist di Rrapaj), rispose Lombardi all’11’ su errore di Rossetti. Il Lentigione è allenato dal faentino, ex Del Duca Grama, Alberto Cassani, che ha portato il Victor San Marino alla promozione in D (2023) e poi alla semifinale playoff (2024).

I reggiani sono annunciati in forma smagliate, reduci da 7 risultati utili, fra cui 7 vittorie (di cui 4 esterne di fila) e un pareggio. Proprio le imprese corsare, ben 9, sono il tratto distintivo del Lentigione che, lontano da casa, ha vinto contro San Marino, Tau Altopascio, Cittadella Vis Modena, Progresso, Sasso Marconi, United Riccione, Zenith Prato, Corticella e Fiorenzuola.