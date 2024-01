Ravenna L’esterno Marrone è a un passo

Quando c’è di mezzo il Prato, gli scontri diretti col Ravenna non sono mai banali. E, anche la sfida di domani pomeriggio al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30, prevendita attiva al bar Revenge e da Desiderando Viaggiare, nonché online sul circuito vivaticket), valida per la seconda giornata di ritorno, non sfugge al canovaccio delle ultime stagioni. Nella stagione in corso, il match di andata finì 1-1. Alla rete del vantaggio giallorosso di Rrapaj in avvio di ripresa (una delle poche arrivate con conclusioni da fuori area), fece seguito il pareggio di Tedesco al 24’, con un colpo di testa sul salto a vuoto di Agnelli. Ravennati e toscani si sono affrontati anche nei due precedenti campionati di serie D. Nel 2021-22, il Ravenna ‘champagne’ di mister Dossena, vinse 4-1 entrambe le sfide. L’andata giocata al Benelli fu caratterizzata dalle doppiette di Calì e Saporetti. Lo stesso Saporetti fu protagonista di una doppietta anche al ritorno al ‘Lungobisenzio’, dove andarono a rete anche capitan Guidone e il golden boy Prati.

L’anno scorso, a far festa, furono invece i toscani. Il Prato infatti, espugnò 1-2 il Benelli alla prima giornata. Inutile la rete di Abbey, segnata al 91’. Il ko del ritorno fu ancor più largo. Il Ravenna perse 3-1, con un inizio di ripresa da incubo. Al gol di Diallo – che adesso gioca col Ravenna – segnato al 2’, fece immediatamente seguito il raddoppio di Addiego Mobilio al 4’ su rigore. Lo stesso attaccante firmò il tris al 25’ sul retropassaggio di Magnanini. Inutile la rete di capitan Guidone al 90’.

Oltre al blasone e alla rivalità fra le due squadre, c’è anche la classifica da tenere d’occhio. Il Ravenna, capolista con 39 punti, difende il +3 sulla Victor San Marino, mentre il Prato, reduce dal successo casalingo 2-1 sull’ambizioso Carpi, continua a viaggiare pericolosamente in zona playout con 23 punti. Mister Gadda sta dunque organizzando l’undici anti Prato che prevede il rientro di Magnanini al posto di Gobbo e i forfait di Nappello e Mancini. È notizia di ieri che il difensore 2005 Paccagnini è stato svincolato e ha fatto ritorno alla Sampdoria, mentre l’esterno sinistro 2005 che sarà l’alter ego di Marino e che completerà la rosa, dovrebbe essere Lorenzo Marrone, di proprietà del Venezia, rientrato dopo una parentesi in D alla Luparense, e valutato positivamente in questi giorni a Glorie dallo staff tecnico giallorosso.