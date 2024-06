Ravenna, niente rivoluzioni. Serve un nuovo portiere

Definito il closing, annunciato lo sponsor tecnico Nike, stabilita la data del raduno (24 luglio) e preso possesso delle chiavi, il nuovo corso del Ravenna targato Cipriani è tracciato. Da lunedì 1° luglio si entra nella piena fase operativa, con la possibilità di firmare i contratti. Giovedì 4 luglio sarà quindi la volta della presentazione alla stampa del ‘progetto Ravenna’. Nel frattempo il ds Davide Mandorlini, di concerto col tecnico Antonioli, è al lavoro per assemblare la rosa per la stagione 2024-25. Dai primi movimenti pare abbastanza chiara la linea adottata, che è quella di conservare – per quanto possibile – l’intelaiatura e l’ossatura della squadra che, sul campo, ha raccolto gli stessi punti del Carpi, poi promosso in C. Il trequartista Nappello e il centrale arretrato (ma di fatto un jolly di centrocampo e difesa) Agnelli, sono stati i primi ad essere riconfermati. Le prossime conferme ad essere annunciate dovrebbero essere quelle del difensore centrale Esposito, del mediano Alluci, del capitano Rrapaj e dell’attaccante Sabbatani. Una valutazione importante è stata fatta riguardo alla nuova regola dei fuoriquota obbligatori che, dal prossimo campionato, scendono da 4 a 3 (un 2004, un 2005 e un 2006). Difficile che Magnanini (2003) possa restare; più probabile invece un prolungamento per Mancini (2004) e Marino (2005). Cordaro (2004) è sbarcato in serie C. Il portiere piemontese ha firmato un biennale con la Pergolettese. Sulla stessa lunghezza d’onda è il bomber Tirelli, destinato al professionismo.

Il difensore Gobbo (2004) è approdato al Lentigione in D. Il Ravenna sembra orientato a coprire la quota 2006 col portiere. Nei giorni scorsi è stato proposto Alessio Di Giorgio dalla Primavera della Salernitana, con una sola presenza in D lo scorso campionato a Fossombrone. Per la difesa si è valutato il terzino sinistro Bernardo Esposito (2004) lo scorso anno 18 presenze con la Nocerina in D. Qualche sondaggio è stato fatto per il centrocampista Gabriele Carannante (’99), ex capitano della Pistoiese, per il terzino sinistro Andrea Lobosco dal Barletta, e per Nicolò Palazzolo esperto centrocampista centrale del Varese. Per l’attacco sembrano blindati i bomber Loreto Lo Bosco del Vado e Luca Di Renzo dalla Roma City.