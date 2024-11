Ravenna, non ti fermare Oggi sfida a Prato. Mister Marchionni: "Vedo lo spirito giusto"

Per completare l’opera e per cominciare, anzi, per continuare la rimonta. Il Ravenna scende oggi a Prato (al Lungobisenzio fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Velocci di Frosinone; ingresso a 12 euro, diretta in chiaro sul canale 14 di TeleRomagna) per il terzo match in 8 giorni. Dopo i successi casalinghi contro San Marino e Piacenza, è la volta della matricola Zenith Prato che, in classifica, occupa il 14° posto con 8 punti. Con la cura Marchionni, i giallorossi sono risaliti al terzo posto, a -9 dalla capolista Tau Altopascio e a-3 dal Forlì, prossimo avversario al Benelli, sabato sera alle 20 nell’anticipo dell’undicesima giornata.

La formazione pratese ha già affrontato in casa le due battistrada, uscendo sconfitta in entrambe le occasioni. Ora è la volta del lanciatissimo Ravenna (3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, fra la gestione Antonioli e quella Marchionni). La giornata ‘al vertice’ propone anche Tau Altopascio-Lentigione e Forlì-Prato. Il netto e confortante successo 3-0 di mercoledì sera contro il Piacenza ha lasciato in eredità un piccolo problema di formazione per il tecnico giallorosso. L’espulsione di Agnelli, con conseguente squalifica per una giornata, costringerà mister Marchionni a valutare il debutto da titolare del baby palermitano Mauthe (2004 giunto a settembre dall’Arzignano), dal momento che anche, l’altro ‘braccetto’ di sinistra, cioè Venturini, è reduce da un infortunio al polpaccio.

Nel frattempo, esaurita la lunga squalifica di 3 giornate, torna a disposizione Nappello, sul quale il tecnico giallorosso ha le idee chiare ("È un giocatore offensivo, che può essere impiegato in diversi ruoli d’attacco, ma sempre dalla trequarti in su, è inutile farlo correre all’indietro"). Anche contro la Zenith Prato saranno necessarie le precauzioni: "Non credo che il Ravenna commetterà l’errore di essere presuntuoso – spiega Marchionni – , prima di tutto perché non se lo può permettere. Abbiamo intrapreso un percorso bello, diverso dal recente passato. È tutto merito dei ragazzi, vedo lo spirito giusto, soprattutto dopo le due vittorie. Del resto, una squadra dimostra il vero carattere non nei momenti difficili, ma nei momenti belli. Se non si rilassa, se è concentrata e se è determinata, è lì che vedi la reale forza di una squadra. Ho tutti gli effettivi a disposizione, tutti hanno voglia di giocare, e tutti hanno capito che, solo il lavoro, ci può dare quelle soddisfazioni che vorremmo". Insomma, la Zenith sarà da ‘stanare’: "Incontriamo una squadra – ha concluso Marchionni – che ci può mettere in difficoltà. Il Ravenna viene da due vittorie di fila, quindi magari prenderanno coscienza del fatto che arriverà un avversario in salute; ci metteranno ancora più voglia e determinazione. Noi però non dobbiamo pensare agli avversari, ma dobbiamo concentrarci sull’entusiasmo che si sta creando". La formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Mauthe, Rrapaj; Lordkipanidze, Rossetti, Biagi; Lo Bosco, Manuzzi.