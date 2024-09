Ravenna, occhio alle insidie. La rosa è al completo

È un Ravenna al completo e senza problemi di organico quello che si avvia ad affrontare il Tuttocuoio, domani, alle 15, al Benelli. Mister Antonioli, che ieri ha portato la squadra a Fosso Ghiaia per l’indisponibilità del centro sportivo di Glorie, non ha problemi di rosa e potrà dunque gestire al meglio le forze. Si profila tuttavia la conferma dell’undici che è stato impiegato nelle prime due giocate di campionato e che, sotto il profilo del gioco, ha convinto, mettendo sotto sia il Prato, che però ha espugnato 1-2 il Benelli al debutto, sia la Sammaurese, caduta 3-0 sotto i colpi di Di Renzo, Rrapaj e Lo Bosco. Il profilo tattico del Ravenna sta dunque prendendo forma, con qualche piccola variante tattica rispetto allo scorso anno, soprattutto nelle posizioni e nelle consegne date ai centrocampisti.

Da sbrigare c’è però una pratica che nasconde qualche insidia. Il Tuttocuoio è infatti una matricola che ha tutta l’intenzione di volersi salvare nella nuova categoria. Conservata la ‘filosofia’ che ha portato alla vittoria del campionato di Eccellenza grazie al duplice cambio di guida tecnica – da Ciccio Tavano a Nicola Sena fino ad Aldo Firicano nelle ultime 5 giornate – avvenuto nel corso della passata stagione. L’undici di Ponte a Egola, frazione di 7.000 abitanti del comune di San Minato, dal 2017 è guidato dalla presidentessa Paola Coia. Il figlio Lorenzo Fino, classe 2000, è il capitano della squadra, nella quale, oltre al difensore Damian Salto (ex Pistoiese e Sanremese) e al figlio d’arte Filippo Di Natale (che però parte dalla panchina), c’è da tenere d’occhio l’attaccante Marco Moras che, due anni fa, quando militava nell’Adriese, contribuì con 2 gol e un assist al successo 3-1 in Coppa Italia contro il Ravenna di mister Serpini.

Nel frattempo, la prevendita dei biglietti per la gara di domani prosegue online sul circuito vivaticket, ma anche in città al Revenge e da Desiderando Viaggiare, nonché alla tabaccheria Le Magie di Mezzano. Sul fronte dell’ordine pubblico, nonostante il Tuttocuoio non avrà tifosi al seguito (la curva sud del Benelli resterà pertanto chiusa), è stata emanata la tradizionale ordinanza antivetro e antialcol, con annesse limitazioni al traffico nel quartiere stadio, ‘blindato’ per i non residenti dalle 12 alle 18.15.